شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب "الحلبة والفول".. أعرف خطورة تناولهم من غير طهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يستطيع أحد أن ينكر حقيقة أن تناول براعم الطعام " الأطعمة ذات النبات" لها فوائد صحية كثيرة للجسم.

وفقا لتقرير موقع " healthline" فهي غنية بالمواد المغذية التي توفر فوائد صحية هائلة لتحسين الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتأمين صحة القلب، وتعزيز المناعة على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك هناك حقيقة أخرى ثبت علميا أن تناول النباتات ذات البراعم الخام تشكل خطرا على جسمك، مثل التسمم الغذائي وعسر الهضم والإمساك.



طعام ذو نبات

1 قد تحتوى على البكتيريا الضارة

تنمو البراعم فقط في المناخ الدافئ والرطب، وبالتالي هناك فرص لنمو البكتيريا بصورة كبيرة.

Advertisements

2 نمو البكتيريا يسبب التسمم الغذائي

تحتوي بذور البراعم بسهولة على بكتيريا الضارة التى يمكن أن تهدد صحة الأمعاء وتسبب التسمم الغذائى.

3 يضعف الجهاز المناعي

ينصح بشكل خاص بعدم استهلاك البراعم النيئة لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل، وبصرف النظر عن إضعاف المناعة، يمكن أن يعرضوا حياتهم للخطر بما أنها ملوثة فهى تجعل جسمك ضعيفًا وعرضة للأمراض.

4 قد يسبب أمراض متعددة

من المحتمل أن تثير مشاكل صحية حادة مثل الإجهاض، الفشل الكلوي، النوبة القلبية، التهاب المفاصل الروماتويدي، وحتى الموت فى حالات التسمم.