شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعمل ليزك..اعرف الأول هتناسبك ولا لأ ونصائح بعد إجراءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملية الليزك من العمليات المنتشرة بشكل كبير وهى عبارة عن تصحيح للإبصار لمن يعانون من ضعف النظر، ولكن لا تتم العملية إلا تحت شروط محددة فبعض الحالات تمتنع عن تصحيح الابصار.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن الممنوعين من إجراء عملية الليزك هم:

الليزك

1: مرضى السكر ممنوعين من إجراء العملية الليزك .

2:يجب أن لا يقل عمر المريض عن 18 عام حتى يكون النظر ثابت.

3:من يعانون من مشاكل فى القرنيه أوالإصابة بالمياه البيضاء.

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4: مرضى القرنية المخروطية ممنوعين عن إجراء عملية الليزك.

فبعد إجراء العملية ينصح بإتباع بعض النصائح ومنها

1: الالتزام بالراحة والنوم فى غرفة مظلمة وذلك فى الأيام الأولى بعد العملية.

2:الاهتمام بوضع القطرات فى مواعيدها المضبوطة.

3:ينصح بعدم الخروج من المنزل فى أول 3 أيام وخصوصا فى وقت الظهيرة أو ارتداء نظارة الشمس الطبية منعا لحدوث أى مشاكل بها.

4:الابتعاد عن نزول البحروحمام السباحة لمدة لا تقل عن شهربعد إجراء العملية.

5: ينصح بالإكثارمن شرب المياه والسوائل الطبيعية.

6:الابتعاد عن الأماكن الحرارية التى تؤثر على صحة العين.