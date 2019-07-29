شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف ليه عندك تآكل فى مينا الأسنان وإزاى تحمى نفسك منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تآكل الأسنان مشكلة شائعة بين الكثيرين وفى الغالب يكون ذلك نتيجة التعرض المستمر للأحماض مما يؤثر على صحة الاسنان وتسبب فقدانها وتلفها، وحسب ما ذكره موقع neodentistrykyle فأن أبرز أسباب تآكل الأسنان هى:

1: الإفراط فى تناول النشويات والسكريات قد يزيد من خطرالإصابة بتأكل مينا الاسنان والتسوس والالتهاب.



مين الاسنان

2:الاكثار من تناول المشروبات الغازية، حيث تحتوى على حمض الفوسفوريك وحمض الستريك الذى يسبب تأكل مينا الاسنان.

3:الإفراط من تناول الفواكه أو العصائر الحمضية ومنها الليمون والبرتقال.

4:الاكثارمن المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاى.

5:جفاف الفم ونقص إفرازات اللعاب تسبب تآكل مينا الاسنان.

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6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية ومنها مضادات الهيستامين والأسبرين.

7:اضطرابات الجهاز الهضمى تسبب تآكل مينا الاسنان.

8:ارتجاع المرئ يسبب مشاكل فى الفم مثل رائحة الفم الكريهة وتآكل مينا الاسنان.

9: الجز على الاسنان والتوتر والعصبية تسبب تاكل المينا.

10:إهمال نظافة الأسنان وغسلها بطريقة خاطئة.