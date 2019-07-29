شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخس من غير رجيم ولا أدوية..اجرى واتبسط ونام كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن من الأمور المزعجة التى تسبب الاكتئاب والقلق والإحراج وخصوصا عند السيدات فضلا عن ذلك تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها مرض السكر والقلق.

فى الغالب يتبع البعض نظام غذائى للتخسيس والبعض الاخر يلجأ للعمليات الجراحية التى تساعد على التخلص من الدهون وإنقاص الوزن، وذكر موقع womansday بعض النصائح التى تساعد على انقاص الوزن



تخسيس

1: الاهتمام بتناول وجبة الإفطار وأن تكون غنية بالبروتينات ومنها البيض المسلوق وقطعة توست.

2:ابتعد عن تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات واستبدليها بالعصائر الطبيعية والفواكه.

3:احرص على تناول الخضروات بدلا من الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة.

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4: الحرص على شرب المياه والسوائل الدافئة.

5:ينصح بتناول الفواكه التى تحتوى على الألياف ومنها التفاح والكمثرى والموز.

6: ينصح بتناول الطعام ببطء، فيساعد ذلك على الهضم والشعور بالشبع.

7: يجب الحصول على قسط كافى من النوم بأن لا يقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات فى اليوم.

8:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا وخصوصا رياضة الجرى فهى تساعد على حرق الدهون ومد الجسم بالنشاط والحيوية.

9:ابعد عن التوتر والقلق والضغط النفسى.