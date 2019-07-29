شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين تناول البروتين ومنتجات الألبان للحد من خطر مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب على مرضى السكر متابعة فحص مستوى السكر في الجسم من وقت لآخر، وبمجرد ارتفاع مستويات الجلوكوز، يجب الاتصال بالطبيب على الفور.

للسيطرة على مرض السكر وفقا لتقرير موقع "diabetes"، من الضروري اتباع نظام غذائي منتظم، مع فحص نسبة السكر لمعرفة مستوى الجلوكوز في الجسم.

كشفت دراسة جديدة عن أن الخيارات الغذائية سوف تساعد في الحد من مخاطر مرض السكر، إذا لم يتم علاج مرض السكر بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في أمراض أخرى مثل العمى وفشل الكلى ومشاكل في القلب.

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مرض السكر

بالتعمق في الدراسة أصبح من الواضح أن تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل السكر والوجبات السريعة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر لدى الشخص، على الجانب الآخر كشفت الدراسة أن إدراج نسبة عالية من البروتين ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي سيساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكر.

كشفت نتائج هذه الدراسة عن أن الاعتماد على البروتين النباتي سيساعد في معالجة خطر الإصابة بداء السكري، لأن النظام الغذائي النباتي يساعد في إدارة الأنسولين الذى يقلل من خطر مرض السكر بدوره.

وركزت الدراسة أيضًا على اضطرابات نمط الحياة التي تسبب مرض السكر، وقد أظهرت أن الأشخاص من المناطق الحضرية هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكر من المناطق الريفية، وذلك لأن الناس من المناطق الحضرية غير نشطين جسديا في معظم الحالات.