سر ينبوع الشباب في "النيوكليوتيدات"

هل تريد أن تظل تنهل من ينبوع الشباب؟ من المؤكد أن الغالبية العظمى ستجيب بالإيجاب، ولكن حتى يساعدك البحث العلمي في ذلك، فلا بد أن يعرف الباحثون ما الذي يحدث بجسمك ليجف هذا الينبوع، وهو ما نجح فيه باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية.

وخلال دراسة أجراها الباحثون من كلية الهندسة الكيميائية وعلوم المواد بالجامعة، ونشرت في العدد الأخير من دورية الكيمياء البيولوجية" Biological Chemistry " في 25 يوليو/حزيران الجاري، تم التركيز على عملية توقف خلايا الجسم عن تكوين خلايا جديدة، وهي واحدة من الأسباب الرئيسية للتدهور المرتبط بالعمر، والتي تظهر في أمراض مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام وأمراض القلب.

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واكتشف الباحثون أن خلايا الشيخوخة المتوقفة لم تعد تنتج فئة من المواد الكيميائية تسمى "النيوكليوتيدات"، والتي هي لبنات بناء الحمض النووي، وتأكدوا من ذلك عندما أخذوا خلايا صغيرة وأجبروها على التوقف عن إنتاج النيوكليوتيدات، فأصبحت كبيرة في السن.

ويقول الباحث الرئيسي في تقرير نشره موقع الجامعة: "هذا يعني أن إنتاج (النيوكليوتيدات) ضروري لإبقاء الخلايا شابة، وهذا يعني أيضا أنه إذا تمكنا من منع الخلايا من فقدان تخليق النوكليوتيدات فقد تتقدم الخلايا ببطء أكبر".