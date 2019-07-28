شكرا لقرائتكم خبر عن احرص على التطعيم.. فيروس بى ينتقل من الأم الحامل للطفل وخلال العلاقة الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "boldsky"، عن أن فيروسات التهاب الكبد الخمسة A و Bو Cو Dو Eمتميزة ويمكن أن تنتشر بطرق مختلفة، وتؤثر على مجموعات سكانية كبيرة، وتسبب مضاعفات صحية خطيرة.

التهاب الكبد الوبائي A

ينتشر في جميع أنحاء العالم عادةً، عندما ينتقل الفيروس عن غير قصد من أشياء، أو طعام، أو مشروبات ملوثة بكميات صغيرة غير مكتشفة من البراز من شخص مصاب، إلى شخص سليم، في الولايات المتحدة، ينتشر التهاب الكبدA في الغالب من الاتصال الشخصي الوثيق مع شخص مصاب، إما من خلال ممارسة الجنس، أو رعاية شخص مريض أو تعاطي المخدرات مع الآخرين.



اليوم العالمى

وقالت الصحيفة، لا يتسبب الالتهاب الكبدي الوبائي A في حدوث التهاب مزمن مدى الحياة ونادرًا ما يكون مميتًا، لكنه قد يسبب أعراضًا خطيرة، يعد التطعيم أفضل طريقة للوقاية من التهاب الكبد "A "ومع ذلك، فإن النظافة الجيدة للأيدي، وتحسين ظروف الصرف الصحي، وسلامة الغذاء يمكن أن تمنع التهاب الكبد" A".

الالتهاب الكبدي الوبائي B

على الصعيد العالمي ينتشر فيروس الالتهاب الكبدي بى من الأم المصابة، إلى طفلها عند الولادة وبين الأطفال غير المصابين بالتطعيم، يمكن أن يصاب الأشخاص أيضًا بالعدوى من ملامسة الدم وسوائل الجسم الأخرى، من خلال تعاطي المخدرات بالحقن، والمعدات الطبية غير المعقمة، والاتصال الجنسي، يعتبر التهاب الكبد B أكثر شيوعًا في أفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا، ولكنه مرتفع أيضًا في منطقة الأمازون بأمريكا الجنوبية والأجزاء الجنوبية من شرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، يمكن أن يتراوح الالتهاب الكبدي الوبائي Bبين مرض خفيف يستمر لبضعة أسابيع إلى مرض مزمن خطير، في حالة الإصابة بعد الولادة، أو أثناء الطفولة المبكرة، يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بعدوى مزمنة ، مما قد يؤدي إلى تليف الكبد أو حتى سرطان الكبد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على تطعيم التهاب الكبد" B "،هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من التهاب الكبد" B "، وتوصي منظمة الصحة العالمية، أن يتلقى جميع الأطفال لقاح التهاب الكبد B في أقرب وقت ممكن بعد الولادة، تليها 2-3 جرعات إضافية.

وقالت الصحيفة، في العديد من أنحاء العالم، أدت برامج التطعيم واسعة النطاق للأطفال إلى انخفاض كبير في حالات التهاب الكبد B الجديدة.

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التهاب الكبد الوبائي C

ينتشر فيروس التهاب الكبد الوبائي C عن طريق ملامسة الدم من شخص مصاب، يمكن للناس أن يصابوا من خلال مشاركة أي معدات تستخدم لإعداد العقاقير، وحقنها ومن خلال الحقن الطبية غير الآمنة، والإجراءات الطبية الأخرى، يمكن أن ينتشر التهاب الكبد الوبائي C، على الرغم من أنه نادرًا ما ينتقل فيروس سى من الأم المصابة إلى طفلها عند الولادة، يمكن أن يسبب التهاب الكبد الوبائي الالتهابات الحادة والمزمنة، ولكن معظم الأشخاص الذين يصابون بالعدوى يصابون بعدوى مزمنة، هناك عدد كبير من المصابين بعدوى مزمنة يصابون بتليف الكبد أو سرطان الكبد.

وأشارت إلى أنه مع العلاجات الجديدة، يمكن علاج أكثر من 90 %، من المصابين بالتهاب الكبد C في غضون 3 شهور، ما يقلل من خطر الوفاة بسبب سرطان الكبد، وتليف الكبد، الخطوة الأولى للأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد الوبائي C للاستفادة من العلاجات بإجراء الاختبارات، لتقييم حالة المريض، لا يوجد حاليًا أي تطعيم ضد التهاب الكبد الوبائيC، لكن البحث في هذا المجال مستمر.

التهاب الكبد D

ينتشر فيروس التهاب الكبد" D "،من خلال ملامسة الدم المصاب، يحدث التهاب الكبد D فقط في الأشخاص المصابين بالفعل بفيروس B يمكن للأشخاص الذين ليسوا مصابين بالفعل بهذا الفيروس منع فيروس D من خلال التطعيم ضد التهاب الكبد B.

فيروسE

ينتشر فيروس التهاب الكبد E بشكل رئيسي من خلال مياه الشرب الملوثة، ومع ذلك ، فإن النساء الحوامل المصابات بالتهاب الكبد E معرضات لخطر كبير للوفاة من هذه العدوى، حيث أن فيروسE نادر في الولايات المتحدة، ولكنه يوجد في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد أكبر عدد من الإصابات في شرق وجنوب آسيا، تحسين نوعية المياه، والصرف الصحي، يمكن أن يساعد في منع حالات جديدة من فيروس E.

وأضافت الصحيفة أن مركز السيطرة على الأمراض مستمر في إرساء الأساس للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي، كتهديد للصحة العامة، على الصعيدين المحلي والخارجي، يعد كل من فيروسA وB,C من أكثر أنواع التهاب الكبد الفيروسي شيوعًا في الولايات المتحدة،