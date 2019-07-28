شكرا لقرائتكم خبر عن هل قصور الغدة الدرقية يتسبب فى ظهور حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الغدة الدرقية أحد مكونات نظام الغدد الصماء، المسئولة عن إنتاج الهرمونات التى تنظم وظائف أخرى داخل الجسم.

وعندما تفشل الغدة الدرقية فى توليد هرمون الغدة الدرقية الكافي وفقًا لموقع "nahypothyroidism"، يتم اختلال التوازن ما يؤدى إلى إفراز الجلد للبشرة الزائدة، هذا الزيت الزائد الناتج على الجلد الذي يسبب حدوث البثور والرؤوس السوداء، والتي يشار إليها باسم حب الشباب.

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ويتسبب وجود قصور فى الغدة الدرقية فى ظهور حب الشباب، بسبب نقص مستويات فيتامين (أ) وهرمون الغدة الدرقية، وكلاهما يلعب دورًا مهما في تحويل الكولسترول إلى هرمونى البروجينينول والبروجستيرون، وهناك حاجة إلى هرمون البروجسترون لمنع حدوث حب الشباب.



حب الشباب

يوصي تقرير الموقع بإتباع تدابير غذائية كوسيلة للحفاظ على صحة الغدة الدرقية من خلال الآتى: