متقولش عجزت وتقلق على نفسك.. اعرف سبب ظهور الشعر الأبيض فى سن الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لسه صغير بس شعره أبيض"، فقد يعاني بعض الشباب من ظهور الشعر الأبيض فى سن صغيرة ما يثير القلق والتوتر بينهم، فظهور الشعر الأبيض ليس دليلاً على العجز أو الوصول لسن الشيخوخة ولكن هناك عوامل عديدة للإصابة به قد تكون عوامل وراثية أو نفسية أو الاصابة ببعض الأمراض. ووفقًا لما ذكره موقع mentalfloss فأن أبرز أسباب ظهور الشعر الأبيض فى سن الشباب هو: أسباب ظهور الشعر الأبيض فى سن الشباب أسباب ظهور الشعر الأبيض فى سن الشباب

شعر ابيض 1: قد يكون ظهور الشعر الأبيض نتيجة العوامل الوراثية وذلك إذا كان أحد الأبوين مصاب بالشيب المبكر. Advertisements 2:قد يكون الشعر الأبيض عند الشباب نتيجة نقص الميلانيين. 3:عدم توازن الهرمونات يسبب تغيير لون الشعر للون الأبيض ما يؤثر على الشعر. 4:نقص فيتامين ب ومشاكل الغدة الدرقية والنخامية يسبب ظهور الشعر الأبيض وتغيير لون الشعر. 5:أثبتت بعض الدراسات أن الإجهاد والتوتر قد يزيد من خطر الإصابة بالشيب المبكر. 6: الإكثار من تناول المشروبات الكحولية والتدخين يزيد من خطر الإصابة بالشيب المبكر.

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