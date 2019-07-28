"الصحة" السعودية تجهز 16 مختبرا وبنك دم لخدمة الحجاج

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وكالة الأنباء السعوديةالأحد 2019/7/28 10:39 م بتوقيت أبوظبي
تجهيز 16 مختبرا وبنك دم لخدمة الحجاج
جهّزت وزارة الصحة السعودية جميع أقسام المختبرات وبنوك الدم بالمشاعر المقدسة "منى - عرفات"، لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام.
وتم تشغيل 8 مختبرات طبية و8 بنوك دم بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وبأيادٍ سعودية من أطباء وأخصائيين في علوم المختبرات المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن المختبرات تستقبل العينات وتصدر النتائج خلال مدة وجيزة جداً وفق برتوكول عالمي ومعايير معتمدة.
وأشارت إلى أنه تم تجهيز مختبر التشخيص الجزيئي بمستشفى شرق عرفات، الذي يتيح الفحوصات التأكيدية للأمراض المعدية لفيروسي كورونا والإنفلونزا، إذ تتوفر جميع المحاليل والكواشف المخبرية.
كما شكلت "الصحة السعودية" لجنة خاصة بالمتابعة والإشراف على المختبرات وبنوك الدم بمسمى "لجنة الإشراف الفني على المختبرات وخدمات نقل الدم لحج عام 1440هـ".
وتعمل اللجنة على متابعة وتشغيل المختبرات وبنوك الدم وتأمين جميع الفحوصات التخصصية والطارئة لحجاج بيت الله الحرام، من خلال خطة موضوعة تشمل عدة مراحل؛ هي: الاستعداد المبكر لأعمال الحج، والتجهيز والتموين الطبي، والتشغيل والقوى العاملة، والانتهاء وتسجيل الملاحظات بعد أعمال الحج.
وفي السياق ذاته، تنظم مستشفيات المشاعر المقدسة عددا من حملات التبرع بالدم تبدأها بمنسوبيها المنتدبين للعمل بمستشفيات المشاعر، لتأمين بنوك الدم بعدد من وحدات الدم ومشتقاته اللازمة قبل وصول الحجاج.
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