شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت على طفلك تعنى إصابته بحساسية البيض.. اعرفى إزاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بعد ما ياكل بيض لازم يتعب ويسخن".. هى من الشكاوى التى تقولها الأمهات دائمًا عن صحة أطفالها ولكن لا يدركن أن هذه الأعراض قد تشير لإصابة طفلها بحساسية البيض وهى من أشهر أنواع الحساسية التى تؤثر على صحة الأطفال.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض العلامات التى إذا ظهرت على طفلك بعد تناول البيض تدل على إصابته على بحساسية البيض وهى

أعراض حساسية البيض عند الأطفال



حساسية البيض

1:التهاب شديد فى الجلد بعد تناول البيض.

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2:احتقان الأنف وسيلان فى الأنف والعطس الشديد.

3:اضطرابات فى الجهاز الهضمى ومنها التشنجات والغثيان الشديد.

4:من يعانون من حساسية البيض يتعرضون لمشاكل فى الجهاز التنفسى ومنها "السعال، وضيق الصدر، وضيق التنفس".

5:طفح جلدى على أماكن مختلفة فى الجلد.

وينصح الأمهات باتباع بعض الطرق لحماية أطفالهن من الأعراض ومنها تجنب تناوب الأطفال البيض أو الأطعمة التى تحتوى على البيض مع تناول الأطعمة التى تحتوى على مضادات الهيستامين التى تحد من ظهور الأعراض ولكن ذلك تحت إشراف الطبيب.