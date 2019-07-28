شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات مهمة لمرضى التهاب المفاصل ...خليها فى وجباتك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب المفاصل من الأمراض المزعجة التى تسبب ألم شديد فى المفاصل والعضلات مع الاحمرار والتورم وعدم القدرة على حمل الاشياء، وهنا لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب للحد من الالتهاب والألم، وحسب ما ذكره موقع health فأن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على تخفيف الألم والالتهاب وهى:

سمك السلمون



سمك السلمون

يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من الاحماض الدهنية أوميجا 3 التى تقلل الالتهاب والاحمرار وتعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل.

الشيكولاتة الداكنة

تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعالج الالتهاب والألم وتعزز قوة العضلات، كما انها تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

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التفاح



التفاح

من أبرزأنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون كما أنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعالج التهابات المفاصل وتزيل الاحمرار والالتهاب.

الزنجبيل والكركم

أثبتت الدراسات والأبحاث أن التوابل تحتوى على بعض العناصر والفيتامينات التى تحد من الالتهاب والاحمرار، وينصح بوضعها فى الاكلات اليومية.

المكسرات

من الأطعمة التى تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتعالج التهابات المفاصل.