"الصحة" السعودية توفر خدمات وقائية بمنافذ دخول المملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتبع وزارة الصحة السعودية استراتيجية خاصة لخدمة ضيوف الرحمن بالتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية للحجاج في بلدانهم قبل الحصول على تأشيرة الحج، خاصة في الدول التي تتوطن فيها بعض الأمراض المعدية.



وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إن أهم هذه الاشتراطات هي الحصول على التطعيم ضد (الحمى الشوكية، والحمى الصفراء، وشلل الأطفال).

كما توفر الوزارة خدمات وقائية، وعلاجية بمنافذ الدخول للمملكة المتمثلة في 3 مطارات، وميناءين بحريين، و7 منافذ برية، وتقدم رسائل توعوية صحية إلى حجاج بيت الله الحرام.

ولفتت الوزارة إلى أنها تعتمد في استراتيجيتها على التنسيق والتعاون التام مع البعثات الطبية التي تتبع مكاتب شؤون الحجاج من جميع الدول، لاتباع الاشتراطات الصحية للحجاج، وتقديم التوعية، والتثقيف الصحي بعدة لغات، وحماية الحجاج، والمواطنين، والمقيمين من الإصابة بالأمراض المعدية.

كما تركز على المراقبة الوبائية، بواسطة الرصد المبكر لأي حالات، والتعامل معها في حينه وفق أعلى معايير مكافحة العدوى؛ للسيطرة على الوضع وبائيًّا، في أثناء الحج وبعده؛ لمنع انتشار أي مرض معدٍ.