25 ألف ممارس صحي يقدمون الرعاية والعلاج للحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك أكثر من 25 ألف ممارس صحي بالمملكة العربية السعودية في تقديم الرعاية الصحية والعلاج للحجاج.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد حجاج بيت الله الحرام، الذين تلقّوا الخدمات الصحية في مستشفياتها ومراكزها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 59766 حاجاً وحاجة، وذلك منذ غرة ذي القعدة الجاري، حتى الـ20 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة في بيان، الأحد، إلى إجراء 53 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، و304 عمليات غسيل كلوي، فضلاً عن 17 عملية مناظير، و100 جراحة مختلفة.

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كما سُجِّلت حالة ولادة واحدة حتى الآن، وأربع حالات إجهاد حراري، وثلاث ضربات حرارية.

وهيّأت وزارة الصحة لموسم الحج، هذا العام، عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والبقاع المقدسة، والمدينة المنورة؛ حيث جهّزت 25 مستشفى، و156 مركزاً صحياً تفوق سعتها 5000 سرير.



وأعدّت الوزارة 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، و180 سيارة إسعاف، و17 مركز طوارئ على جسر الجمرات.