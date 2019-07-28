حملات توعية إماراتية تزامنا مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي

حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، على إطلاق حملات توعية لأفراد المجتمع، بضرورة الكشف المبكر عن مرض التهاب الكبد الوبائي، بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، الذي يوافق 28 يوليو/ تموز من كل عام، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتهدف حملات الوزارة إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين حول مخاطر التهاب الكبد الوبائي "A,B,C"، حيث تقدم خلالها فحوصات طبية مجانية، وتوزع نشرات توعية حول طرق انتقال العدوى وطرق الوقاية منها والتشخيص وخيارات العلاج.

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وتتوافق الحملات التي تطلقها الوزارة سنوياً مع أهداف منظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد الفيروسي لعام 2030، في خضوع 90% من الأشخاص المصابين بالعدوى بفيروس التهاب الكبد B والعدوى بفيروس التهاب الكبد C لاختبار التحري، وحصول 80% من المرضى المؤهلين على العلاج، والحد من الوفيات الناجمة عنه بنسبة 65%، من خلال عدة طرق، أهمها إذكاء الوعي وتعزيز الشراكات والموارد وصياغة السياسات المدعومة بالأدلة والبيانات، ووضع خطط وبرامج الوقاية من سريان المرض، وتوسيع نطاق خدمات الفحص والرعاية والعلاج.

وعلى صعيد الخدمات العلاجية؛ توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية والخاصة، أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية المطبقة عالمياً، وتقدم التأهيل المستمر لمقدمي الرعاية الصحية من الكوادر الطبية والفنية وتعريفهم بأحدث طرق تشخيص وعلاج المرض وتطبيق أفضل السياسات الوقائية للحد من انتشار المرض.

وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن دولة الإمارات من أقل دول العالم في نسبة الإصابة بهذا النوع من المرض، حيث تسعى الوزارة إلى ترسيخ الجانب الوقائي، فيما تقدم دولة الإمارات العلاج بالمجان للمرضى المواطنين.

ولتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، تسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة والمستدامة للمجتمع، وتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية وفق مؤشرات أكثر تطوراً لقياس الأداء مع الالتزام بمعايير التنافسية العالمية.