شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبنى عضلات صحية من غير منشطات ولا أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث العديد من الرجال عن الطرق المختلفة لبناء العضلات السليمة والجسم الرياضي وقد يلجأ العديد منهم للأدوية المنشطة والهرمونية التى تبنى العضلات ولكنها قد تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض .

لذلك يقدم ”الخليج 365” بعض النصائح التى يجب اتباعها لبناء عضلات قوية وفقا لما ذكره موقع Verywellfit وهى :

عضلات الجسم

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1: يجب الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميًا والتى تساعد على بناء العضلات وقوتها ومنها تمارين الضغط والقرفصاء ورفع الاثقال.

2:الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون واستبدالها بالخضراوات والفواكه التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من السمنة المفرطة.

3:ينصح بالنوم بعدد ساعات كافية لمدة لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم، فيساعد ذلك على تجديد النشاط والحيوية وبناء العضلات بشكل صحى.

4:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين فهى من الأطعمة التى تعمل على تعزيز قوة العضلات وبنائها بشكل صحى.

5:الاهتمام بتناول وجبة الإفطار ويجب أن تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة.