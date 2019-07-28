شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروسات الكبدية تحتل المركز الثانى على قائمة الأمراض المعدية بعد السل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد الموافق، 28 يوليو باليوم العالمي للإلتهاب الكبدي 2019، تحت شعار "الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد".

وبهذه المناسبة تقدم كل منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الامراض والوقاية منها أهم الارقام المتعلقة بالفيروسات الكبدية وهي :

ـ 325 مليون شخص فى العالم مصابين بفيروسى سى وبى .

ـ تتسبب الفيروسات الكبدية فى وفاة 1.4 مليون سنوياً.

ـ تحتل الفيروسات الكبدية المركز الثاني على قائمة الأمراض المعدية الفتاكة الرئيسية بعد السل.

ـ المصابون بالتهاب الكبد أكثر 9 أضعاف المصابين بفيروس " الإيدز".

ـ التهاب الكبد مرض يمكن الوقاية منه، وعلاجه، بل والشفاء منه في حالة التهاب الكبدC

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ـ أكثر من 80% من الأشخاص المتعايشين مع الفيروسات الكبدية ما زالوا يفتقرون لخدمات الوقاية، والفحص ،والعلاج.

ـ 2 مليون و850 ألف شخص أصيبوا حديثاً بالعدوى في عام 2017

ـ 6 مليار دولار أمريكي، هو حجم الاستثمار اللازم سنوياً لتحقيق النتائج المستهدفة للقضاء على المرض عالمياً بحلول عام 2030.

ـ عام 2030 موعدكم للقضاء على فيروس C نهائيا.