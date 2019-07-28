طريقة عمل المكرونة بالمشروم

لا تمل الأمهات من البحث المستمر وراء أبرز الأكلات العصرية الشهية، التى يمكن تقديمها على السفرة اليومية حتى تنال إعجاب أفراد الأسرة، ولأن المكرونة بجميع أطعمتها وطرق إعدادها هى واحدة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من المصريين، نقدم لك اليوم طريقة إعدادها بالمشروم، وفقاً لما ذكر على موقع "TMZ".

المكونات:

- مشروم طبيعى مقطع إلى شرائح.

- نصف كيس من المكرونة الاسباجيتى.

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

- 2 فص ثوم مفروم.

- حبة بصل أصفر.

ملح وفلفل.

2 ملعقة كبيرة من الطحين.

2 كوب حليب.

كوب ونصف من الجبنة البارميزان.

طريقة تحضير المكرونة بالمشروم:

- ضعى المكرونة في ماء مالح حتى تنضج، ثم صفيها.

- ثم ضعى المكرونة المسلوقة فى وعاء آخر مع إضافة زيت الزيتون على درجة حرارة متوسطة.

- ضيفى الثوم والبصل إلى الزيت حتى يلين البصل.

- ومن ثم قومى بإضافة قطع المشروم فى الزيت حتى يصبح لونه بني.

- ضيفى الملح والفلفل حسب الرغبة مع تحريك مكونات الموجودة فى الوعاء.

- قومى بتقديم المكرونة بالمشروم لأفراد أسرتك.

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