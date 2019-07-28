انقذى طفلك واحميه من الشرقة واعرفى إزاى تتعاملى معاه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال الرضع لبعض المشاكل التى تجهل الأمهات التعامل وخصوصًا فى السنة الأولى من الأمومة ، وتعتبر الشرقة أو الاختناق من أبرز هذه المشاكل، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تعرض الطفل للشرقة حسب ما ذكره موقع Mayoclinic وهى:
طفل
1:فى حالة رضاعة الطفل يجب رفع رأسه للأعلى قليلا حتى لا يتعرض للاختناق والشرقة.
2:اهتمى بتنظمى ومواعيد الرضاعة للطفل على أن تزيد فترة الرضاعة عن ربع ساعة.
3:اخرجى حلمة الثدى من فم الطفل كل فترة اثناء فترة الرضاعة حتى لا يتعرض للاختناق.
4:بعد الرضاعة لا بد من تكريع الطفل عن طريق حمله والطبطبة الخفيفة على ظهره.
5:يجب أن ينام طفلك على احدى جانبيه بعد الرضاعة حتى لا يتعرض للاختناق اثناء النوم.
هناك أسباب مختلفة لإصابة الطفل بالشرقة بعد الرضاعة وهى:
1:قد يكون سبب الشرقة هو ارتجاع جزء من الطعام خلال مجرى الجهاز التنفسى.
2: نوم الطفل هو ارضاعه بوضعية غير صحيحة.
3:زيادة كمية اللبن فى ثدى الأم أو الببرونة مما يسبب الشرقة والاختناق الشديد.
4:عدم انتظام حركة المريء عند الطفل.
عند التعرض للشرقة باستمرار يجب زيارة الطبيب ومعرفة سبب الاختناق المستمر وعلاجه.
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