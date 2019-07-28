شكرا لقرائتكم خبر عن انقذى طفلك واحميه من الشرقة واعرفى إزاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال الرضع لبعض المشاكل التى تجهل الأمهات التعامل وخصوصًا فى السنة الأولى من الأمومة ، وتعتبر الشرقة أو الاختناق من أبرز هذه المشاكل، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تعرض الطفل للشرقة حسب ما ذكره موقع Mayoclinic وهى:



طفل

1:فى حالة رضاعة الطفل يجب رفع رأسه للأعلى قليلا حتى لا يتعرض للاختناق والشرقة.

2:اهتمى بتنظمى ومواعيد الرضاعة للطفل على أن تزيد فترة الرضاعة عن ربع ساعة.

3:اخرجى حلمة الثدى من فم الطفل كل فترة اثناء فترة الرضاعة حتى لا يتعرض للاختناق.

4:بعد الرضاعة لا بد من تكريع الطفل عن طريق حمله والطبطبة الخفيفة على ظهره.

5:يجب أن ينام طفلك على احدى جانبيه بعد الرضاعة حتى لا يتعرض للاختناق اثناء النوم.

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هناك أسباب مختلفة لإصابة الطفل بالشرقة بعد الرضاعة وهى:

1:قد يكون سبب الشرقة هو ارتجاع جزء من الطعام خلال مجرى الجهاز التنفسى.

2: نوم الطفل هو ارضاعه بوضعية غير صحيحة.

3:زيادة كمية اللبن فى ثدى الأم أو الببرونة مما يسبب الشرقة والاختناق الشديد.

4:عدم انتظام حركة المريء عند الطفل.

عند التعرض للشرقة باستمرار يجب زيارة الطبيب ومعرفة سبب الاختناق المستمر وعلاجه.