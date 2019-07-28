شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تبقى شباب على طول.. 3 فواكه تؤخر تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفواكه أفضل غذاء لجميع الأشخاص من الأطفال لكبار السن، لأنها تحتوى على مغذيات ومضادات أكسدة تقلل من الشيخوخة وتساعد على تجديد الخلايا.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى "HealthLine"، وجد الباحثون 3 أطعمة تجعلك تبدو أصغر سنًا وتلعب دورًا مهمًا في وقف ظهور الشيخوخة المرتبطة بالتقدم في العمر، وتشمل:





1- شرائح البطيخ البطيخ من الأطعمة المهمة التى تحتوى علي الليكوبين، هذا المركب المضاد للأكسدة يعطي البطيخ والطماطم (البندورة) اللون الأحمر ويساعد على حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ويعتقد الباحثون أن البطيخ يحتوى على كمية مرتفعة من الليكوبين، هذا هو ما يعادل حماية “SPF 3”، حيث يمكن استخدام ذلك لتعزيز (وليس استبدال) الجرعة اليومية من كريمات الحماية من أشعة الشمس.

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الرمان

2- الرمان هذه الفاكهة مليئة بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين C، التي تمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد وجفاف الجلد. 2- الرمان هذه الفاكهة مليئة بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين C، التي تمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد وجفاف الجلد.

وقد وجدت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول نسبة مرتفعة من فيتامين C يقلل من احتمال الاصابة بالجفاف والتجاعيد لدى النساء في منتصف العمر.

وأوضح الباحثون أن هذه الفاكهة ترسانة من المواد المضادة للأسدة حيث تحتوي على: مادة الانثوسيانين (التي تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، وإعطاء البشرة مظهرا أكثر ثباتًا) وحمض يلاغيتش (مادة كيميائية طبيعية تقلل الالتهابات الناجمة عن أضرار الأشعة فوق البنفسجية).

3- التوت

تعتبر فاكهة التوت من الفواكه التى تعزز الإشراق، حيث تحتوى على الهيدروكينون الذي يعمل على تفتيح البشرة، كما تحتوي علي الفيتامينات C وE (اثنين من مضادات الأكسدة التي تعمل جنبًا إلى جنب علي تفتيح البشرة، محاربة التجاعيد).