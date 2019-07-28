شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف كيف تخفض من وزنك 50 كيلو وأكثر عن طريق التخسيس أون لاين؟..من الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص العديد من الكيلوجرامات حلم كل مريض سمنة لديه وزن زائد أكثر من 50 كيلو، فإنقاص هذا الوزن لا يمكن أن يتم إلا بإجراء عملية جراحية، ولكن أصبح إنقاص 50 كيلو وأكثر بالإمكان وبخطوات سهلة وبسيطة وبدون جراحة تماماً

هذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، من خلال هذا التقرير، وأشارت إلي طرق إنقاص أكثر من 50 كيلو بدون حرمان.



3 خطوات لتخسيس المريض أكثر من 50 كيلو

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” أهم شئ لإنقاص وزن المريض هو تشخيص حالته حتى تستطيع أن تصف له كورس التخسيس الذي يحتوي على مادة فعالة مناسبة للحالة الصحية والفئة العمرية، بعد ذلك المتابعة الدقيقة .

ووصفت الدكتورة دعاء سهيل أحد حالاتها الذي نجح في إنقاص وزنه 50 كيلو قائلة: جاءني " محمد" وكان تشخيص حالته شهية عالية و تناول طعام سريع مع اصدقاؤه، وأيضا ينتمي إلي عائلة تعشق تناول الطعام الذي تطهيه لهم الأم باستمرار، وهو صديق لـ "قدري" الذي انقص وزنه معي، وعندما شاهد صديقه وزنه انخفض كثيرا، طلب منه أن يتواصل مع الفريق الخاص بي وبالفعل تواصل معهم وقمنا بإرسال كورس التخسيس المناسب له، وفقا لتشخيص حالته وتم إنقاص 50 كيلو من وزنه بدون ريجيم وبدون حرمان.



3 شروط لنجاح كورس التخسيس

وأشارت الدكتورة دعاء سهيل أن متابعة الحالة متابعة دقيقة أحد أسباب النجاح، لأن طبيب التغذية هو الوحيد القادر على وصف كورس التخسيس المناسب للمريض لافته إلي أن كورس التخسيس يتم تغيره كل شهر للمريض فهو غير ثابت، لأنني أخشى أن يحدث ثبات لوزن المريض ففي هذه الحالة لابد أن يتناول مجموعة من الحوارق حتى لا يقف الحرق.

وأكدت أنها ضد إتباع حمية غذائية تتضمن مجموعة من الممنوعات وعندما أوقف هذه الحمية أقبل أكثر على الطعام، فالمريض الذي يتعامل معي لا يخضع لحمية غذائية بل على العكس اشجعه على تناول ما يحلو له من طعام ولكن بكميات أقل، وهناك العديد من حالات النجاح للعديد من المرضى الذين فقدوا 60 كيلو و50 كيلو و40 كيلو بدون حرمان من الطعام، فانا أتفهم جيدا ما يحتاجه المريض من واقع خبرتي ودراستي المتعمقة في علم التغذية.

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