اسهل مشروب لحرق الدهون.. فيديو

البطيخ فاكهة صيفيّة لذيذة باردة منعشة ومليئة بالسوائل المفيدة لصحة الجسم، حيث إنّ نسبة الماء فيه تبلغ حوالي تسعةً وتسعين بالمئة، فهو غذاء وشراب في الوقت نفسه.

يساعد البطيخ الجسم على التخلص من المياه الزائدة فيه، كما انه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وهو مصدر جيد للالياف ويناسب مرضى السكري. لكن هل تعلمين ان البطيخ والليمون هو مشروب سحري لـ حرق دهون الجسم وخلال أيام؟

للبطيخ أثر كبير في إزالة الشحوم والدهون غير المرغوب فيها في الجسم، وتناوله بكميّات كبيرة يساعد في تخفيف الوزن؛ فهو ليس مجرّد ماء بل يحتوي على العديد من العناصر المهمّة والمفيدة؛ حيث إنّه يحتوي على كميّات من البوتاسيوم، وكميّات من فيتامين سي والكاروتين، والقليل من الكالسيوم والمغنسيوم والحديد؛ حيث إنّ كلّ مئة غرام تحتوي على ثلاثين سعرةً حرارية، وذلك لأنّه خالٍ من الدهون والكوليسترول. ويمتاز الحديد والمغنيسيوم الموجودان في البطيخ بأنّهما سريعا الامتصاص، ممّا يساهم في فقدان الوزن بسرعة،

فوائد الليمون لحرق الدهون

الليمون يحتوي على الفيتامين سي الذي ينشط الجسم ويسرع عملية الايض مما يساعد على حرق الدهون المتراكمة ويزيل منه السموم.

يتميز الليمون بانخفاض السعرات الحرارية والدهون فيه، حيث إنّ كل خمسة عشر جراماً من عصير اللّيمون تحتوي على ثلاث سعرات حراريّة فقط، وكذلك على ربع جرام من الدهون، لذلك يمكن استبدال بعض الأصناف التي تحتوي على سعرات حرارية عالية بعصير الليمون المنخفض بسعراته الحرارية، فهذا قد يساعد في خسارة بعض الكيلوجرامات من الجسم.



طريقة تحضير مشروب البطيخ والليمون :

إليك في هذا الفيديو طريقة تحضير مشروب لخسارة الوزن بسرعة وهو يتكون من نصف ليمونة مقشرة، كوب من البطيخ المقطع واوراق من النعناع.

- قومي بخلط المكونات بواسطة الخلاط وأضيفي قطعتين ثلج و تناولي هذا المشروب يومياً لتخسري الوزن خلال ايام قليلة.

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