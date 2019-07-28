8 إجراءات ضرورية لحماية طفلك خلال موسم الحج

اعتاد الحجاج على اصطحاب أطفالهم خلال فترة الحج، إلا أن هذا الأمر قد يعرضهم للخطر والإصابة ببعض الأمراض، لذا على الأم الانتباه جيدا لتجاوز الحج بسلام.



حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، من اصطحاب الأطفال في الأماكن المزدحمة خلال موسم الحج لما قد يتعرضون له من مشاكل صحية نتيجة التكدس.

ونصح بإعطاء الأطفال كافة الأمصال والتطعيمات التي تقي من الإصابة بالأمراض المختلفة خصوصا الإنفلونزا ونزلات البرد والنزلات المعوية.

ووضع سليمان بعض الضوابط التي يجب أن تتبعها الأمهات لأطفالهن خلال فترة الحج بغرض حمايتهم من أي عدوى محتملة كالتالي:

- ارتداء ملابس قطنية بدون ألياف صناعية وواسعة.





- الاستحمام مرتين يوميا.

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- استخدام مظلة واقية من الشمس.

- الإكثار من شرب المياه والعصائر لاحتوائها على الأملاح المعدنية.

- زيادة الملح قليلا في الطعام للحماية من ضربات الشمس.



- ملاحظة أي تغيرات على الطفل مثل سرعة ضربات القلب أو سرعة التنفس أو الشحوب أو تغير لون الوجه أو وجود حالة إعياء عامة والتوجه إلى أقرب مركز صحي لإسعافه سريعا.





- تناول فيتامينات مركبة (حديد، زينك، سلينيوم).

- ارتداء شربات قطنية وأحذية واسعة ومريحة يفضل الأحذية الرياضية.

وشدد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة على ألا يستخدم الطفل أدوات الغير نهائيا خلال هذه الفترة، حتى لا يصاب بالعدوى لضعف مناعته عن مناعة البالغين.



