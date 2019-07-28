دخل خيالي شهري لأصغر ناشطة في عالم "يوتيوب" لديها 30 مليون متابع

اشترت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، وهى ناشطة شهيرة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ولديها أكثر من 30 مليون متابع، عقار بقيمة 6.4 مليون جنيه استرلينى، فى عاصمة كوريا الجنوبية سيول، إذ اشترت بورام، الفتاة الكورية الجنوبية، مبنى مكون من خمسة طوابق 9.5 مليار وون، في ضاحية جانجنام الشعبية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الفتاة الصغيرة والناشطة عبر اليوتيوب، تربح 2.5 مليون جنيه استرلينى شهريا، من قناتيها عبر موقع يوتيوب الشهير، واشترت المبنى الشاهق مع والديها من خلال شركة Boram Family، وهي شركة عامة لتسجيل العقارات.

لكن من غير المعروف لماذا قامت بورام بشراء المبنى، الذى تم بناؤه في عام 1975 ويقع على قطعة أرض مساحتها 258.3 متر مربع.

وتملك بورام قناتى يوتيوب، وتضم Boram Tube Vlog 17.5 مليون مشترك، بينما يمتلك Boram Tube ToyReview 13.7 مليون مشترك ، وكلاهما تستهدفان الأطفال.

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وجعلتها القناتين واحدة من أشهر مستخدمي يوتيوب الكوريين، مع مشاهدة مقطع فيديو واحد أكثر من 376 مليون مرة.

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