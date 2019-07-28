دراسة تكشف تناول الكرفس يقلل من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 20%

القاهرة - لايف ستايل
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أميركيون أن الكرفس يمكن أن يساعد فى خفض ارتفاع ضغط الدم بنسبة 20%.
ووفقاً للموقع الطبي الأميركي "MedicalXpress"، وجد الباحثون أنه يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، حيث أن أوراق الكرفس غنية جدا بفيتامين A، بينما هي مصدر كبير من الفيتامينات B1، B2، B6 و C، تحتوي على البوتاسيوم، وحمض الفوليك، المغنيسيوم، الحديد، الفوسفور، الصوديوم والأحماض الأمينية الأساسية.
وأوضح الباحثون أن الكرفس هو أيضا غني بالصوديوم، ولكن هذا النوع من الصوديوم يختلف كثيرا عن الملح التي نستخدمها على أساس منتظم.
ويتكون الملح التي نستخدمها يوميا من مركبات غير قابلة للذوبان، والتي تسبب ضررا للشرايين، وتؤثر سلبا على حالة الدوالي وغيرها من الظروف الصحية والأمراض، أما الصوديوم الموجود في الكرفس، من ناحية أخرى، قابل للذوبان في الماء، مما يجعل من الأسهل بالنسبة للكائن الحي لاستخدامه في وقت واحد الحفاظ على ترطيب الخلايا.
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