أحمد السبكي يؤكد قدرة جراحات السمنة في القضاء على "السكري" من الدرجة الثانية

القضاء على مرض السكر حلم كل مريض، وأثبتت الدراسات والأبحاث قدرة جراحات السمنة فى القضاء على مرض السكر من الدرجة الثانية، لكن ما هى عملية السكر؟ وكيف نستطيع من خلالها القضاء على مرض السكر؟ وهل يمكن إجراء جراحة سمنة لمريض غير مصاب بالسمنة لكنه مصاب بالسكر؟

الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يجيب من خلال التقرير التالى على هذه التساؤلات السالفة الذكر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى أن عملية السكر المقصود بها العملية التى تقضى على السكر تماما، وجراحات السمنة أثبتت فعاليتها فى القضاء على مرض السكر، لكن ليس جميع جراحات السمنة تعطي نفس النتيجة في القضاء على السكر، والسؤال هنا هو هل يمكن إجراء جراحة سمنة لمريض غير مصاب بالسمنة ولكنه مصاب بالسكر؟ والإجابة على هذا التساؤل سيكون بالإيجاب حيث نسمى عملية التحويل المصغر للمعدة بعملية السكر.



أسباب تسمية التحويل المصغر بعملية السكر:

وأشار إلى إن سبب تسمية عملية التحويل المصغر للمعدة بعملية السكر يرجع إلي أنها الوحيدة القادرة على تنشيط البنكرياس، ولأنها تتميز عن التكميم أنها تمنع امتصاص السكريات والنشويات في الجسم بنسبة 70%، لأن الطعام أصبح لا يمر على أول جزء من الأمعاء الذى يمتص السكريات والنشويات، لذلك جراحة التحويل المصغر للمعدة تقضى على مرض السكر على المدى البعيد، وتناسب المرضى الذين لا يعانون من السمنة لكنهم مصابون بمرض السكر.

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وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد السبكى أن تكميم المعدة قادر هو أيضا في بعض الحالات في القضاء على مرض السكر، خاصة عندما يكون مرض السكر في مراحل مبكرة، وأيضا يمكن الاعتماد على تكميم المعدة في حالة الإصابة بالسمنة المسببة لمرض السكر، ولكن المريض الذي يكون مصاب بالسكر منذ فترة طويلة ومصاب بالسمنة أو غير مصاب بها يفضل معه التحويل المصغر للمعدة، لأنه العملية المضمونة في القضاء على السكر وتنشيط البنكرياس وحتى لا يصاب المريض بالسكر مرة أخرى مهما أفرط المريض من تناول الحلويات أو السكريات أو النشويات، حيث لا يتم امتصاصها بنسبة 70%، وبالتالي يتخلص تماما وإلي نهاية الحياة من السمنة والسكر.

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