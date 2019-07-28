دراسة تؤكد أن ميكروبات الأمعاء الجيدة تؤثر على كتلة العضلات والهيكل العظمي

واشنطن - لايف ستايل
وجد فريق دولي من الباحثين أن الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية تلعب دورًا مؤثرًا في الحفاظ على وظائف العضلات والهيكل العظمي.
وفي مقالتهم المنشورة في مجلة "Science Translational Medicine" ، تصف المجموعة تجاربهم على الفئران البرية والتى تم نموها في المختبر.
وخلال السنوات القليلة الماضية، وجد العلماء أن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء عند البشر والحيوانات الأخرى تلعب دورًا أكبر بكثير في الحفاظ على الصحة مما كان يعتقد سابقًا.
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وبالإضافة إلى معالجة الطعام، يلعب الميكروبيوم الهضمي "البكتيريا الجيدة" دورًا مهمًا في المناعة وفي تنظيم الكوليسترول والدهون الثلاثية.
وارتبطت الاختلالات في ميكروبات الأمعاء بظروف مثل مرض كرون ، القولون العصبي وأمراض التهابية أخرى.
والآن ، وجد الباحثون أدلة تشير إلى أن الميكروبات الهضمية تلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على الكمية المناسبة من كتلة العضلات والهيكل العظمي ووظيفتهم.
وتعتبر العضلات الهيكلية هي واحدة من الأنواع الرئيسية الثلاثة للعضلات، والنوعان الآخران القلبية والعضلات السلسة، وتشبه العضلات الهيكلية إلى حد كبير - مجموعة العضلات المرتبطة بالعظام في الهيكل العظمي التي تتحكم في الحركة ، وعلى الأخص الأطراف.
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