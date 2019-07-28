المضادات الحيوية قبل زراعة الكبد تؤدي لنتائج أفضل

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول المضادات الحيوية لمدة تصل إلى 10 أيام قبل إجراء عملية زرع الكبد أدى إلى تحسين وظائف الكبد بعد الجراحة، وينطبق الشىء ذاته على البشر أيضا.

ودرس العلماء فى كلية الطب جامعة واشنطن، بعد الانتهاء من التجربة فى الفئران؛ بيانات من عمليات زرع الكبد أجريت فى الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وآب/ أغسطس 2015، وكشفوا أن الظاهرة ذاتها ويبدو أن حقيقة واقعة فى البشر.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن المرضى من البشر أن الأشخاص الذين كانوا فى حالة صحية أسوأ قبل إجراء العمليات الجراحية ولكنهم تلقوا مضادات حيوية قبل الجراحة كانوا أفضل حالًا بعد عمليات الزرع من المرضى الذين كانوا أكثر صحة قبل إجراء العمليات الجراحية ولكنهم لم يتلقوا المضادات الحيوية.

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وخلص الباحثون إلى أن المضادات الحيوية تمنع البكتيريا التى تسبب الالتهابات، والتى بدورها يمكن أن تؤدى إلى رفض الأعضاء.. على وجه التحديد وجدوا أنه فى الفئران والبشر قلل العلاج قبل عملية الزرع من الضرر الذى يمكن أن يحدث عندما يتم استعادة تدفق الدم إلى الكبد بعد فترة من الزمن بدون أكسجين ؛ وخفض الالتهاب وتلف الخلايا مع تسريع إزالة الخلايا التالفة.

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