"5" أطعمة تحد من الشعور بالقلق والخوف المُبالغ فيه

تُعد مشاعر القلق والخوف من المشاعر الطبيعية التى نمر بها؛ ولكن قد يعاني الكثيرون من المبالغة الشديدة في الشعور بالقلق والخوف، وهنا قد يضطر لتناول الأدوية المهدئة ولكنها قد تؤثر على صحة الجسم.

وذكر موقع "thefactsite" بعض الأطعمة الصحية التي تحد من الشعور بالقلق الدائم وهى:

1- التوت يحتوي على فيتامين "سي"، والمواد المضادة للأكسدة التي تعزز صحة الجسم والحالة النفسية وتحد من الشعور بالقلق والتوتر، وتساعد على الاسترخاء.

2- اللوز، يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز العقلى وتحد من الشعور بالقلق، كما يحسن الحالة النفسية ويعدل المزاج.

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3 - سمك السلمون، أثبتت الدراسات والأبحاث أن سمك السلمون يحتوي على بعض الفيتامينات ومنها الأوميجا 3 التي تعمل تعزيز الصحة النفسية والتخلص من القلق والخوف الزائد.

4- البيض، وهو مصدر جيد لفيتامين د والبروتين وبعض الأحماض الأخرى التي تساعد على الحد من القلق والتوتر الشديد، ويحسن الحالة النفسية والمزاجية.

5- الشيكولاتة الداكنة، من أفضل أنواع الحلوى التي تعالج الاكتئاب والقلق نظرا لما تحتويه من خصائص وعناصر مهمة لصحة الجهاز العصبي.

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