إنفوجراف.. 7 أسباب وراء نزيف اللثة المتكرر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر الدكتور خالد عادل، أخصائي جراحات الفم والأسنان في مصر، من إهمال أي مشكلة باللثة، داعيا إلى متابعة صحتها من وقت لآخر، أو عند وجود ألم، حتى لا تعاني من نزيف.

ويعدّ إهمال تنظيف الأسنان أحد الأسباب الرئيسية وراء نزيف اللثة المتكرّر؛ لذا يجب الاهتمام بصحتها ومعرفة أسباب النزيف ومن ثم علاجها.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز أسباب نزيف اللثة المتكرّر، بهدف الانتباه لها جيدا حتى لا يتطور الأمر إلى بعض الأمراض الخطيرة..



