شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لاكتساب الثقة في النفس .. تقدمها استشاري الطاقة الحيوية لبنى أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد نشعر في كثير من الأوقات بانعدام الثقة في النفس، وعدم القدرة على التأثير في الأخرين، مما يؤثرعلى حياتنا العملية والإنسانية بالسلب، فلا نستطيع التعامل مع المدير والأصدقاء في نطاق العمل، وكذلك لا نستطيع التعامل مع العائلة أو الزوج أو الأصدقاء في نطاق حياتنا الخاصة.

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد توضح في التقرير التالي طرق بسيطة لاكتساب الثقة في النفس والتأثير على الآخرين..

* خطوات اكتساب الثقة في النفس:

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ ”الخليج 365” إن الخطوة الأولى في اكتساب الثقة في النفس، هو أنك تشعر بقيمة نفسك وأنك إنسان مهم، قبل أن تشعرالأخرين بأنك أنسان مهم، لابد أن تشعر أيضا أنك لديك القدرة على عمل شيء محدد لا يستطيع غيرك أن يفعله بنفس مهارتك وتميزك، فلا يوجد منافسة بينك وبين الآخرين، فأنت شيء وهم شيء أخر، هذا الإحساس لابد أن يكون لديك إذا كنت ترغب بالفعل أن تكون قوي وأن يكون لديك كاريزما وتأثير في الأخرين.



4 طرق لاكتساب الثقة في النفس والتأثير على الآخرين

وأشارت أنه لكي تستطيع أن تؤثر في الأخرين يجب أن تشاهد نفسك ملك أو أمير أو ملكة شديدة الجمال، شديدة التألق ولا يوجد مثلك، لأن تلك الأفكار تترسخ لدينا في الهالة و المجال المغناطيسي المحيط بأجسامنا، فبالتالي هذا الوعي وتلك الطاقة تسابقني لأي شخص يقابلني قبل أن أقوم بالتحدث إليه فالهالة الخاصة تسابقني إليه، وجميع الطاقات الإيجابية المخزنة لدي تصل له، ويشعر أنني متميزة قبل أن أنطق أي كلمة أو يدور بيننا أي حوار.

كما يجب أن اكون مثقفه جدا وخبيرة في مجالي وليس فقط أن أقوم بالتحدث دون هذا الشعور وعندما يقوم أحد بمناقشتي لا استطيع الرد عليه، لذا من المهم جدا أن أكون على ايمان كامل بقدراتي كما ذكرت.



أسباب تجعل الإنسان متميز عن الأخرين

* كيفية التميز عن الأخرين:

وأشارت أنه من الضروري أن أكون انسان مطلع على كافة المجالات وجميع التقنيات، وأن تكون فاهم مجالك جيداً وفي ذات الوقت فاهم المجالات المحيطة بهذا المجال، فعلى سبيل المثال إذا رغبت أن تكون مهندس شاطر لابد أن تدرس ديكور بشكل جيد، وتعرف الأماكن بشكل جيد، ودارس طاقة بشكل جيد، حتى تكون شخص بالفعل متميز، وحتى يشعر الإنسان الذي يطلب مساعدتك بأنك مختلف عن أي شخص أخر وتستحق التقدير والاحترام .

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جراند ماستر لبنى أحمد استشارى العلاج بالطاقة الحيوية

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