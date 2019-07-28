شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:توفير 6 مليار دولار سنويا للقضاء على الفيروسات الكبدية فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تحليل جديد أجرته المنظمة لحساب التكاليف أنه سيلزم تدبير تمويل إضافي بقيمة 6 مليار دولار أمريكي سنوياً، في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بين عامي 2016 و2030، من أجل تحقيق غايات القضاء على التهاب الكبد.

ويتطابق التحليل مع التقدير الذي كانت المنظمة قد وضعته في عام 2017 لتكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالصحة، على أن حجم الاستثمار في عام 2016 لم يتجاوز 0.5 مليار دولار أمريكي، وكان الشقّ الرئيسي من هذا المبلغ عبارة عن تمويل محلّي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أنه يجب أن يكون الأشخاص على دراية بالوقاية، والفحص، والعلاج، للقضاء على التهاب الكبد.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، بالخضوع للفحص، مشيرة إلى أن الفحص المبكر يعني العلاج المبكر للوقاية من الأمراض، وإنقاذ حياتك

هل تتمتع بالحماية؟

التهاب الكبد B و C من الأمراض التي يمكن تفاديها، وكل عمليات الحقن مأمونة بالضرورة، ويوفر اللقاح المضاد لالتهاب الكبد" B"، وقاية مدى الحياة، ويمكن أن ينتقل التهاب الكبد B و C عن طريق ممارسة الجنس، لذا احمِ نفسك باستعمال الواقي إذا كنت أو شريك مصابا باحد الفيروسات الكبدية.

كن قوياً واطلب العلاج ..

إذا أظهرت الاختبارات نتائج إيجابية، اسأل عما إذا كنت تحتاج إلى العلاج، أو التاخير

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التعايش مع التهاب الكبد B..

بعض الناس يحتاجون إلى معالجة، ويمكنهم البقاء بصحة جيدة مع العلاج المتواصل طوال حياتك.

التعايش مع التهاب الكبد C..

العلاج الحالى لفيروس سى ، لمدة 3 أشهر يمكن أن تشفي تماما من العدوى بفيروس سى.

تهدف المنظمة للوصول للغايات التالية المستهدفة من اليوم العالمي للالتهاب الكبدي 2019:

أولا: حثّ واضعي السياسات على الصعيدين الوطني والإقليمي، على زيادة الإلتزامات السياسية والمالية بغرض التصدي لالتهاب الكبد.

ثانيا: تسليط الضوء على التقديرات الجديدة التي وضعتها المنظمة لاحتساب تكاليف القضاء على التهاب الكبد، ضمن سياق أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالصحة، والتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

ثالثا: تشجيع الناس على التقدّم للاستفادة من خدمات الوقاية من التهاب الكبد، وفحصه، وعلاجه.