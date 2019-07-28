6 مليارات دولار تقضي على التهاب الكبد في 67 دولة

دعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى الاستفادة من الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على تكاليف تشخيص وعلاج التهاب الكبد الفيروسي وتعزيز الاستثمار على نطاق أوسع في القضاء على المرض، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبد الذي يوافق 28 يوليو من كل عام.



وأكدت المنظمة، وفق دراسة جديدة لها، أن استثمار 6 مليارات دولار أمريكي سنويا في القضاء على التهاب الكبد في 67 من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من شأنه أن يحول دون وقوع 4.5 مليون وفاة مبكرة بحلول عام 2030 وأكثر من 26 مليون وفاة بعد ذلك التاريخ المستهدف.

وذكر الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن 80% من الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد مازالوا يفتقرون إلى خدمات الوقاية والفحص والعلاج لهذا المرض، مضيفا "بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبد، ندعو القيادات السياسية إلى الاضطلاع بدور حاسم، مع ضخ الاستثمارات الملائمة، كما نناشد جميع البلدان إدراج الخدمات المتعلقة بالتهاب الكبد في حُزم الفوائد الصحية لتحقيق النتائج التي تستهدفها نحو التغطية الصحية الشاملة".

وأوضح جيبريسوس أنه بإمكان هذه البلدان عبر الاستثمار في الفحص التشخيصي وأدوية علاج التهاب الكبد "B" و"C" أن تنقذ الأرواح وأن تحدّ من النفقات المتعلقة بالرعاية الطويلة الأمد للإصابة بتشمُّع الكبد وسرطان الكبد نتيجة عدم معالجة التهاب الكبد.

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وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي شرعت بعص البلدان في اتخاذها، حيث أعلنت حكومة الهند أنها ستوفر بالمجان خدمات التشخيص والعلاج لكل من التهاب الكبد "B" و"C" كجزء من خطتها للتغطية الصحية الشاملة عبر تيسير ذلك عبر خفض أسعار الأدوية، حيث يتكلف الشفاء من التهاب الكبد C في الهند أقل من 40 دولارا أمريكيا، كما يتكلف علاج التهاب الكبد B لمدة عام أقل من 30 دولارا أمريكيا، وبهذه الأسعار، سيحقق الشفاء من التهاب الكبد C وفورات في تكاليف الرعاية الصحية في غضون 3 أعوام.

واستطاعت حكومة باكستان أيضا توفير علاج مُحَقِّق للشفاء من التهاب الكبد C بأسعار منخفضة بشكل مماثل، كما يمكن أن تؤدي إتاحة علاج مُحَقِّق لشفاء جميع أولئك الذين شُخِّصت إصابتهم حاليا بالتهاب الكبد C إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية في باكستان في غضون 3 أعوام، وفي هذه الأثناء، تواجه باكستان واحدا من أعلى معدلات الإصابة الجديدة سنويا بعدوى فيروس التهاب الكبد C، وهي بصدد إطلاق خطة جديدة لمكافحة العدوى وتأمين عمليات الحَقن بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي من أجل وقف سريان العدوى.

اليوم العالمي للالتهاب الكبد

تهدف الاستراتيجية العالمية بشأن التهاب الكبد التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والتي أقرّتها جميع الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تقليص حالات العدوى الجديدة بالتهاب الكبد بنسبة 90% وخفض الوفيات بنسبة 65% بين عامي 2016 و2030.

وبمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي 2019 الذي يأتي تحت شعار "الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد"، حثت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان تحديد التكاليف ووضع الميزانيات وتخصيص التمويل اللازم للخدمات الكفيلة بالقضاء عليه، وذلك في سياق خططها للتغطية الصحية الشاملة، ورغم الدعم الواسع بين الدول الأعضاء في المنظمة في مسعى لاعتماد استراتيجية المنظمة للقضاء على الالتهاب الكبدي، حيث قام 124 من أصل 194 بلدا بوضع خطط بشأن التهاب الكبد، فإن أكثر من 30% من خطط البلدان تفتقر إلى بنود مكرّسة في ميزانياتها لدعم الجهود الهادفة للقضاء عليه.

وأطلقت المنظمة أيضا حاسبات إلكترونية مُصَمَّمة لمساعدة متّخذي القرارات على تقييم فعالية تكلفة برامجهم لعلاج الالتهاب الكبدي.

يذكر أن هناك 5 أنواع لحالات العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي A, B, C, D ،E وتتسبّب حالات العدوى المزمنة بالتهاب الكبد B وC في أكثر من 95% من الوفيات، أما التهاب الكبد من النوعين A وE فنادرا ما يتسبّب في اعتلالات تهدد الحياة، ويمثّل التهاب الكبد D عدوى إضافية تحدث لدى الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد B.