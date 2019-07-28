القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الرابطة الاتحادية للاستشارات الصحية في ألمانيا، من أن الجلوس طويلا أثناء السفر يرفع خطر الإصابة بتخثر الدم في السيقان؛ ما يؤدي إلى الإصابة بجلطات الساق.
وتتسبب قلة الحركة لمدة طويلة في تجلط الدم بالسيقان وانسداد الأوردة، وقد تصل بعض كتل الدم إلى الرئة، مسببة الإصابة بجلطة الرئة، التي تهدد الحياة، وفقا للرابطة.
وأضافت الرابطة الألمانية، أن هذا الخطر يهدد بصفة خاصة مرضى القلب والدوالي والأشخاص، الذين يميلون بشكل عام إلى تجلط الدم، وكذلك الأشخاص، الذين أصيبوا من قبل بجلطة في الساق أو جلطة في الرئة.
لذا ينبغي على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب قبل السفر بالطائرة أو قبل الرحلات الطويلة بالسيارة لمعرفة ما إذا كان من الضروري ارتداء جوارب ضاغطة أو أخذ حقن معينة.
وللوقاية من تخثر الدم أثناء السفر ينبغي النهوض من وقت لآخر والمشي لتحريك الدم في السيقان، مع مراعاة ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل كالماء وشاي الأعشاب والعصائر المخففة.
كانت هذه تفاصيل خبر لتجنب جلطة الساق أثناء السفر.. عليكم بالماء وشاي الأعشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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