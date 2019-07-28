بـ 5 خطوات حافظي على صحة اللثة من الالتهاب والاحمرار

القاهرة - لايف ستايل
قد تتعرض اللثة للالتهابات الشديدة نتيجة العدوى والفيروسات أو التغيرات الهرمونية وسوء التغذية مما يسبب ألم شديد وتورم فى اللثة مع الاحمرار والالتهاب، لذلك يقدم اليوم السابع بعض الخطوات التى يجب اتباعها للوقاية من التهاب اللثة وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday
1: يجب الاهتمام بغسل الاسنان يوميا باستخدام فرشاة بأسنان ناعمة ومعجون يحتوى على الفلورايد الذى يحافظ على صحة الاسنان واللثة ويحميها من الالتهاب.
2:احرصي على استخدام الخيط الطبي للتخلص من الترسبات والطعام الموجود بين الاسنان.
3:الاهتمام بتبييض الاسنان والتخلص من الجير والبلاك الذى يصعب التخلص منه بالفرشاة والمعجون.
4:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية التي تسبب تراكم الجير والتهابات اللثة.
5:ينصح بالإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تحافظ على صحة الاسنان واللثة وتحميها من الالتهابات.
وفى حالة التهاب اللثة ينصح باتباع بعض الطرق الطبيعية لتخفيف الالتهاب والألم ومنها:
1:غرغرة بالمياه الدافئة والملح، حيث يحتوي الملح على بعض المواد التي تعمل على مقاومة الجراثيم والفيروسات والحد من الالتهاب والاحمرار.
2:من الممكن استخدام زيت القرنفل على المنطقة المصابة، وذلك لتخفيف الألم والالتهاب.
3:عصير الليمون، يحتوى الليمون على خصائص مضادة للالتهاب والاحمرار لمقاومة التهابات اللثة.
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