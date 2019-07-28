زيادة محيط الخصر يرفع مخاطر الوفاة المبكرة

حذر الخبراء من أن النساء في منتصف العمر، اللواتي يزيد محيط خصرهن على 35 بوصة، معرضات لخطر الوفاة المبكرة حتى لو كان وزنهم صحيا.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن هذا يعني أن النساء اللائي يرتدين ملابس مقاس 18 أو أعلى يمكن أن يتعرضن للخطر، حتى لو قيل لهم دائمًا إنه لا داعي للقلق بشأن وزنهم.

وقال الباحثون من جامعة أيوا، أن هذا يلقي بظلال من الشك على صحة "مؤشر كتلة الجسم"، حيث يؤكد الخبراء أن مؤشر كتلة الجسم - الذي يقيس وزن شخص ما ضد طوله - لا يفرق بين العضلات والدهون، كما أنه لا يخبر الأطباء أين تتراكم الدهون في الجسم.

وأوضح الباحثون أن الدهون حول الخصر خطرة لأنها تلتف حول الأعضاء الداخلية الحاسمة، خاصةً مقارنة بالدهون التي تتراكم على الفخذين أو الوجه.

وقال البروفيسور وي باو ، الذي قاد البحث الجديد: "تشير النتائج إلى أنه ينبغي لنا تشجيع الأطباء على النظر ليس فقط في وزن الجسم ولكن أيضًا في شكل الجسم عند تقييم المخاطر الصحية للمريض".

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