شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : الوزن الزائد قد يسرع بشيخوخة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية حديثة بأن الوزن الزائد وقياس محيط الخصر الكبير قد يسببان أضرارا مع التقدم في العمر، وأظهرت أن السمنة قد تسرع شيخوخة الدماغ.



وقد توصل الباحثون في جامعة (ميامي) إلى أن الأشخاص ذوي محيط الخصر العريض ومؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI) أكثر عرضة للإصابة بقشرة مخية أرق، وهي حالة تم ربطها سابقًا بانخفاض في وظائف المخ.



وقالت الدكتورة "ميششيل كونكا"، الباحثة الرئيسية في علم الأوبئة في كلية الطب بجامعة (ميامي ميلر) "كانت هذه الرابطة أقوى بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا"، "بشكل عام، يشير هذا إلى أن حالة الوزن ، خاصة قبل كبار السن، ترتبط بدرجة أقل من الرمادية في وقت لاحق من العمر... القشرة الدماغية هي الطبقة الخارجية للدماغ، وتلعب دورا حاسما في الذاكرة واللغة".



ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم قشرة أرق 0.1 ملم لكل وحدة زيادة في مؤشر كتلة الجسم لديهم ، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة فقدوا 0.2 مم من سمك القشرة لكل زيادة في مؤشر كتلة الجسم. تم نشر النتائج على الانترنت في 24 يوليو في مجلة طب الأعصاب.



وقالت الدكتورة تاتيانا رونديك كبيرة الباحثين - في بيان صحفي - "في البالغين المتقدمين في العمر ، يتراوح معدل ترقق الوشاح القشري الكلي بين 0.01 و 0.10 ملم لكل عقد".

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السمنة



وخلص رونديك، المدير العلمي لمعهد إيفلين ماكنايت برين بجامعة (ميامي) إلى أن "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن زيادة الوزن أو السمنة قد تسرع عملية الشيخوخة في المخ لمدة عشر سنوات على الأقل".



لكن الدراسة لم تستطع إثبات أن الوزن الزائد تسبب بالفعل في ضعف المخ، كما ارتبط وجود محيط أوسع أيضًا بقشرة أرق ، وبدرجة أقل ، ارتبط كل من مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر بزيادة انكماش حجم المخ الإجمالي.



وقال كونكا إن الوزن الزائد مسؤول عن ضعف صحة المخ في الدراسات السابقة التي ربطت السمنة بزيادة خطر الإصابة بالخرف وتراجع وظائف المخ.. وأكد أنه ليس من الواضح بالضبط سبب الضرر الشديد لقشرة الدماغ.



وأضاف :" يُعتقد أن السمنة حالة التهابية مزمنة ، وبالتالي فإن هذا التعرض المزمن للالتهابات قد يؤثر على صحة الدماغ"، "هناك أيضًا دراسات أخرى تشير إلى أن التغيرات الأيضية ، مثل مقاومة الأنسولين، تؤثر على نقص الأيض القشري الأيض البطيء، وغالبًا ما تتعايش هذه التغييرات الأيضية مع السمنة".