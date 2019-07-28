شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف طرق القضاء على ترهل البطن بعد الولادة القيصرية..من الدكتور أحمد السبكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الولادة القيصرية تتعرض المرأة للإحباط لكبر حجم البطن، وضعف العضلات في هذه المنطقة، ومهما مارست من تمارين رياضية تعود حجم البطن لما كانت عليه من ترهل وكبر، لذا فكرت العديد من النساء في الاتجاه نحو جراحات السمنة للقضاء على هذه المشكلة.

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقرير التالي الطرق المناسبة التي تحل مشكلة البطن المترهلة بعد الولادة القيصرية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ ”الخليج 365” إن ضعف عضلات البطن وترهل الجلد في هذه المنطقة بعد الولادة القيصرية كانت مشكلة كبيرة لدى العديد من السيدات حتى الفتيات قبل الزواج كن يشعرن بالقلق من حدوث ذلك بعد الزواج والولادة القيصرية، مشيراً إلي أنه في الماضي كان معظم الأطباء يلجأون إلي الشفط التقليدي وشد الجلد الجراحي ولكن في العصر الحديث حدثت العديد من التطورات الكثيرة التي ساعدت على القضاء على هذه المشكلة، حيث أصبح الحل الجراحي مقتصرا على 10 أو 20 % فقط من الحالات وهن اللاتي تركن أنفسهن لحدوث ترهل شديد مع الولادات المتكررة بدون أي محاولة للقضاء على هذا الترهل.



مميزات الفيزر والجي بلازما في التخلص من الدهون

* الفيزر والجي بلازما وسائل أمنة:

وفي السياق نفسه أكد إن الفيزر ساعد كثيراً على نحت الدهون وشد الجلد بدون جراحة، والجي بلازما أدى إلي شد الجلد تماما بدون جراحة، وبالتالي ساعدت تلك التقنيات المتطورة على القضاء على مشكلة البطن المترهلة بعد الولادة القيصرية.

وأوصى الدكتورأحمد السبكي كل سيدة أجرت عملية ولادة قيصرية بضرورة ممارسة الرياضة بعد كل ولادة، حتى لا تضطر إلي اللجوء إلي الحل الجراحي، فلابد على كل سيدة أن تمارس درجة من الرياضة حتى ولو خفيفة بحيث تعود العضلة إلي وضعها الطبيعي، وبالتالي سيصبح من السهل إجراء الفيزر في نحت الدهون والتخلص منها تماما بدون جراحة وأيضا إجراء الجي بلازما في شد ترهل الجلد بدون جراحة، وهي وسائل أمنة تماما، لتفتيت الدهون تماما وشد الجلد .



مميزات الجراحة في التخلص من دهون البطن

* الجراحة أصبحت سهلة وبجرح صغير بدون ألم:

أما بالنسبة للحالات التي تضطر إلي إجراء جراحة أكد الدكتور أحمد السبكي إن الجراحة ليست أمر صعب فهي تتم الآن بجرح صغير للغاية في مكان جرح القيصرية، بعكس ما كان يحدث في الماضي من إجراء جراحة بجرح كبير للغاية يظهر واضحا يسبب الألم النفسي للمرأة.

وأشارإلي إن الجراحة تتم بدون الشعور بالألم تماما حيث يتم استخدام الـ ( PCA) والذي تستطيع المريضة من خلاله التحكم في الشعور بالألم

وإعطاء نفسها جرعة المخدر عند الشعور بالألم بالضغط على الزر الذي يتم تركيبه عبر الكانيولا، حتى يتم القضاء على الألم تماما بدون أي أثار جانبية أو مضاعفات.

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الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر

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