شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يومه العالمى: 325 مليون شخص فى العالم مصابين بفيروسى C وB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد الموافق، 28 يوليو باليوم العالمي للإلتهاب الكبدي 2019، تحت شعار "الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد"، حيث يؤثرالتهاب الكبد الفيروسيB و C على 325 مليون شخص حول العالم.

ويتسبّب الالتهاب الكبدي في 1.4 مليون وفاة سنوياً، ويحتل المركز الثاني على قائمة الأمراض المعدية الفتاكة الرئيسية بعد السل، والمصابون بالتهاب الكبد أكثر 9 اضعاف المصابين بفيروس العوز المناعي البشري" الايدز"، والتهاب الكبد" الفيروسات الكبدية "، مرض يمكن الوقاية منه، وعلاجه، بل والشفاء منه في حالة التهاب الكبدC.

قالت منظمة الصحة العالمية، أكثر من 80% من الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد ما زالوا يفتقرون إلى خدمات الوقاية، والفحص ،والعلاج.

325 مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد الفيروسي B و Cعلى نطاق العالم ، كما أن 2 مليون و850 ألف"

" شخص أصيبوا حديثاً بالعدوى في عام 2017،

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و6 مليار دولار أمريكي، هو حجم الاستثماراللازم سنوياً لتحقيق النتائج المستهدفة للقضاء على المرض عالمياً بحلول عام 2030.

وقالت المنظمة، خلال حملة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي 2019، تحثّ منظمة الصحة العالمية جميع البلدان، والشركاء على الترويج لموضوع "الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد"، وستُطلِق المنظمة تقديرات جديدة للاستثمارات الإضافية اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتّفق عليها عالمياً للقضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030، وذلك في سياق التغطية الصحية الشاملة، وباكستان هي البلد المضيف لليوم العالمي للالتهاب الكبدي 2019، وتم تنظيم الفعاليات العالمية في إسلام أباد بباكستان يومي 27 و28 يوليو 2019.