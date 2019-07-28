خطة صينية لمكافحة تغبر الرئة

خطة الصين تهدف إلى الحد من عدد مرضى تغبر الرئة - أرشيفية

أصدرت الصين خطة عمل للوقاية من تغبر الرئة وعلاجه، متعهدة بالوفاء بأهداف الخطة بحلول نهاية 2020.

وقال لي بين نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن تغبر الرئة يُعَد أحد أمراض الرئة؛ حيث يؤدي استنشاق الغبار إلى تليفات داخلية، ويمثل نحو 90% من جميع الأمراض المهنية في البلاد.

وأضاف أن خطة العمل تهدف إلى الحد من عدد مرضى تغبر الرئة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

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وتنص خطة العمل على أنه بحلول 2020 يتعين على السلطات توضيح مخاطر الغبار لأصحاب العمل المعنيين، والتأكيد على قيام أصحاب العمل بإبلاغ المشرفين عن الحالة الصحية لمرضى تغبر الرئة.

وأشارت الخطة إلى أنه سيكون هناك تقدم ملحوظ في تصحيح مخاطر الغبار والسيطرة عليها في صناعات تشمل التعدين والمعادن ومواد البناء.

وأوضحت الخطة أن تأمين الإصابة ذات الصلة بالعمل يجب أن يغطي أكثر من 80% من الموظفين العاملين في هذه الصناعات.

كما تحدد الخطة المهام الرئيسية، بما في ذلك تعزيز علاج مرضى تغبر الرئة والتخفيف عنهم وتدعيم الإشراف والتفتيش على أصحاب العمل الذين يواجهون مخاطر عالية بشأن الغبار.