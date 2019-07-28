شكرا لقرائتكم فوائد صحية للخيار فى فصل الصيف.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر الخيار أحد الخضراوات الأكثر ترطيباً للبشرة فى فصل الصيف، حيث يحتوى على نسبة 95% من مكوناته من المياه، مما يجعله الأكثر ترطيباً للجسم، كما يحتوى على كثير من المعادن والفيتامينات، التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة.

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الخيار يحتوي على 9 أنواع مختلفة من الفيتامينات؛ فيتامين "أ" الذي يساعد فى نمو العظام والأسنان، كما يساعد في الحفاظ على حيوية سطح الجلد وفيتامين "سي"، ومادة الليوتين المفيدة لصحة العين، كما يحتوي على فيتامين "ك" الذي يُعتبر مضاداً للتجلط، وهو هام جداً لصحة العظام وتحسين امتصاص الكالسيوم، وفيتامين "ب" الموجود في قشر الخيار، والذي يدعم خلايا المناعة وتكوين مضادات الأجسام المناعية، وكذلك فيتامين "ب5" الذي يسمى بحمض البانتوثنيك، وهو يساعد على إنتاج الطاقة، وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، كما يعمل على الْتئام الجروح سريعاً، بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي يعمل على تنشيط الذاكرة.

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الترطيب في الصيف

وأكّد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية الخيار فى ترطيب الجسم خاصة في فصل الصيف. حيث يحتوي الخيار على نسبة 95% من مُكوناته من الماء ولذلك فهو يقي الجسم من الجفاف لاحتوائه على نسبة كبيرة من السوائل. حيث يساعد ترطيب الجسم على صحة الأمعاء والكلى، ويحمي البشرة من حروق الشمس، ويعمل على تبريد البشرة، ويقلل من تورّمها عند استخدامه موضعياً على أماكن الحروق، وذلك لاحتوائه على العديد من مضادادات الأكسدة مثل مادة الكيورستين، التي تعتبر أحد مضادات الهيستامين الطبيعية، ومادة الكامبفيرول التي تحتوي على خصائص متميزة في مكافحة السرطان.

الوقاية من السكري

وأضاف الدكتور مجدي بدران أن الخيار يحتوي على سبعة أنواع مختلفة من المعادن، و هي البوتاسيوم الذي يساعد على عملية التمثيل الغذائي وتوليد الطاقة للجسم ويُعتبر مُهدئا للأعصاب بالإضافة إلى مساهمته في تنظيم السوائل في الجسم، كما يتسبب نقص البوتاسيوم في الجسم إلى ضعف في الذاكرة والصداع والشعور الدائم بالتعب والإرهاق، والماغنيسيوم الذي يساعد في انقباض العضلات بشكل سليم ويساهم الماغنسيوم في ارتخاء العضلات بعد المجهود لتقليل الشعور بالتعب، والكالسيوم والحديد والفوسفور بالإضافة إلى الزنك والمنجنيز.

وأكد أيضا على أهمية الخيار في الوقاية من مضاعفات مرض السكري، لما يحتويه الخيار من عناصر غذائية مهمة، ووجود بعض المواد التي تعمل على تحفيز إفراز هرمون الإنسولين.