فيديو معلوماتى.. أضرار الإفراط فى تناول الليمون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الليمون أفضل فاكهة غنية بفيتامين “C” بالإضافة إلى قائمة طويلة من الفوائد بما فى ذلك منع الجفاف، والمساعدة فى الهضم، ولكن مثل معظم الأشياء فى الحياة الكثير منها ضار. وسوف نتناول فى الفيديو التالى أضرار الإفراط فى تناول الليمون، وتشمل: يضر بالأسنان عن طريق تآكل المينا Advertisements يسبب آلام المعدة بما فى ذلك ارتجاع المريء يؤدى إلى تفاقم قروح المعدة من الممكن أن يسبب الإفراط فى تناول الليمون فى تكوين حصوات الكلى يؤدى إلى الإصابة بالحموضة

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