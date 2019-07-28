شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروبات متكترش منها فى الصيف لو عاوز تخس وتبقى رشيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصائر الباردة والمثلجة هى الوسيلة التى نلجأ اليها دائما فى الحر الشديد، حيث تساهم فى ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف الشديد، ولكن قد تحتوى بعض المشروبات على نسبة عالية من السكريات والمواد التى تعمل على زيادة الوزن، وحسب ما ذكره موقع Harvard فإن أبرز هذه المشروبات هى:

تعتبر المشروبات الغازية هى الأكثر انتشارا فى فصل الصيف، نظرا لما تحتويه من مواد تساعد على ترطيب الجسم، ولكنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والخصائص التى تعمل على زيادة الوزن والسمنة المفرط، كما أنها قد تزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة لذلك ينصح بتجنبها.

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مشروبات

تحتوى المانجو على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية التى تعمل على زيادة الوزن، فعلى الرغم من احتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر المهمة لصحة الجسم إلا أنها تعمل على زيادة فرص الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون فى الجسم.

يعتبر من العصائر المنتشرة بشكل كبير ويفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال نظرا لمذاقه المختلف واحتوائه على كمية عالية من العناصر والفيتامينات، التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، ولكنه يحتوى على كمية عالية من السعرات الحرارية والسكريات الذى تعمل على زيادة وزن الجسم وتراكم الدهون.