دراسة: إعطاء النساء هرمون الذكورة بعد انقطاع الطمث يزيد من الرغبة الجنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن إعطاء النساء هرمون التستوستيرون بعد انقطاع الطمث يمكن أن يعزز الرغبة الجنسية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجدت مراجعة لـ 36 تجربة سابقة، شملت 8500 امرأة، أن إعطاء النساء هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة"، حسن الرغبة الجنسية بعد انقطاع الطمث، وقال مؤلفو الدراسة إن إعطاء النساء هرمون الذكورة على هيئة دهان جاء مع آثار جانبية أقل.

وقالت الدكتورة سوزان ديفيس، من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا: "تشير نتائجنا إلى أن الوقت قد حان لتطوير علاج التستوستيرون المصمم خصيصًا للنساء بعد انقطاع الطمث بدلاً من معالجتهن بتركيزات أعلى معدلة للرجال"، وما يقرب من ثلث النساء يعانين من انخفاض الرغبة الجنسية في منتصف العمر، مما يسبب لهم ضيق.

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هرمون الذكورة

ولكن لا توجد تركيبة هرمون تستوستيرون أو منتج معتمد لها في أي بلد ولا توجد مبادئ توجيهية متفق عليها دوليا لاستخدام النساء لهرمون التستوستيرون، وأضاف الباحثون أنه بالنظر إلى الفوائد التى عثروا عليها لممارسة النساء لحياة جنسية سليمة فهناك حاجة ماسة إلى إرشادات جديدة وصياغات جديدة لإضافة هرمون التيستوستيرون للنساء.

وقال فريق البحث إن هرمون التستوستيرون يسهم فى الرغبة والنشوة الجنسية، كما يساعد على الحفاظ على وظيفة التمثيل الغذائي الطبيعية، وقوة العضلات، والوظيفة المعرفية والمزاج.