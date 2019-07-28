20 فكرة لطفل واثق من نفسه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 10:33 صباحاً - الثقة بالنفس ضرورية وأساسية لسعادة الطفل وصحته ونجاحه في المستقبل. الطفل الواثق من نفسه يكون أكثر قدرته على تحمل مشاكل جيله والضغوطات والمسؤوليات وكذلك الإحباطات والتحديات وبالإضافة إلى المشاعر الإيجابية والسلبية التي يمر بها. بأسلوب بسيط ومرح باستطاعتك بناء ثقة طفلك بنفسه من خلال تصرفات بسيطة ولكن وقعها كبير....

مفتاح تطوير ثقة الطفل بنفسه:

1. تأكدي من أن طفلك يعلم بان حبك له غير مشروط

2. امنحي طفلك بعض المهام المنزلية المناسبة لعمره

3. ناديه باسمه

4. انضمي اليه وهو يلعب ودعيه يتصدر اللعبة

5. ركزي على أن تعززي ثقتك أنت بنفسك

6. امنحيه بعض المهام لمساعدتك

7. اطلبي منه المشورة ودعيه يبدي رأيه

8. اقضي وقتا خاصا معه

9. اسمحي له باتخاذ الخيارات المناسبة لعمره

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10. علميه كيف يحدد أهدافه ويسعى لها

11. دعيه يستمع عندما تتحدثين عنه بإيجابية

12. علقي رسوماته الفنية وإبداعاته في المنزل

13. كافئيه بالطريقة الصحيحة.

14. شجعيه على تجربة بعض النشاطات الجديدة.

15. شجعيه على تطوير ما يحب من اهتمامات

16. ساعديه على التعبير عن مشاعره.

17. إن انزعجت منه، اكدي له أنك منزعجة من اختياره وتصرفه وليس من شخصيته هو.

18. احيطي طفلك بالأشخاص الإيجابيين.

19. ساعديه على التغلب على مشاعر الفشل أو التفكير به.

20. اغرقيه بمحبتك واحتضانك له.