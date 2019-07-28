سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27 يوليو 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية لشركات الصرافة وماكينات الصرف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى، عند متوسط 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع، وهو ذات المستوى المسجل أمس.



- سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وبقي سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، عند 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي، وفي بنوك الأهلي اليوناني والأهلي الكويتي والمصرف المتحد وقناة السويس.

- سعر الدولار في أكبر بنك خاص

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر استقر سعر الدولار عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

- أعلى سعر للدولار في مصر

ويعرض الدولار بأعلى سعر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل 16.58 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

- أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر الدولار فيعرضه البنك التجاري الدولي عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، كما ذكر آنفا.

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- الجنيه الإسترليني يستقر بعد خسارة 14 قرشا أمس

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري عند 18.38 للشراء و18.55 جنيه للبيع، وهو ذات السعر الذي سجله في ختام تعاملات أمس بعد تغيرات طفيفة على مستوى سعر الشراء والبيع.

وكانت العملة الأوروبية قد افتتحت تعاملات أمس عند مستوى 18.36 جنيه للشراء وللبيع 18.61 جنيه.

أما الجنيه الإسترليني فقد استقر أيضا في التعاملات الصباحية عند 20.47 جنيه للشراء و20.73 جنيه للبيع، ويأتي هذا الاستقرار بعد انخفاض كبير في سعر العملة في ختام تعاملات الأمس، بنحو 14 قرشاً في سعر الشراء و9 قروش في سعر البيع.

وكانت العملة البريطانية قد افتتحت تعاملات الأمس عند مستوى 20.61 جنيه للشراء مقابل 20.82 جنيه للبيع.

- العملات العربية.. الدينار الكويتي مستقر بعد خسارة 6 قروش

وشهدت أسعار العملات العربية استقرارا، حيث بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.40 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.50 للشراء و4.53 للبيع، كما بقي الدينار الكويتي ثابتا عند مستوى 54.31 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

وكان الدينار الكويتي قد خسر 6 قروش من سعر بيعه في ختام تعاملات الأمس، حيث استهل التعاملات على سعر 54.31 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع.