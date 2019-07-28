5 مشاكل صحية يُسببها المضاد الحيوي للجنين خلال فترة الحمل

تسمع المرأة الحامل جملة "بلاش أدوية كتير عشان الجنين"، دائما، فالإكثار من تناول الأدوية خلال فترة الحمل قد يؤثر على صحة الجنين ويسبب التشوهات الخلقية، خصوصا الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية.

ومن الطبيعى أن تتعرض المرأة الحامل لمشاكل صحية أثناء فترة الحمل مثل نزلات البرد والتهاب المعدة والأمراض الفيروسية والبكتيرية وهنا لا بد من تناول الأدوية المناسبة لحالتها وقد يكون من ضمنهم المضادات الحيوية، ولكن هنا ينصح باستشارة الطبيب لوصف النوع المناسب للحامل حتى لا يحدث أى أضرار صحية للجنين.

ووفقًا لما ذكره موقع "therecoveryvillage" فإن إضرار بعض المضادات الحيوية أو استخدامها دون استشارة الطبيب على الحامل هى:

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1- بعض المضادات الحيوية قد تسبب تشوهات خلقية للجنين.

2- قد يتعرض الجنين لعيوب خلقية فى القلب ومشاكل فى التنفس والرئتين.

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3- يزيد من خطر إصابة الأطفال بالصرع والشلل الدماغى وتشوهات الجمجمة والأطراف.

4- قد يعرض الطفل للإصابة بالشفة الأرنبية وهى من العيوب الخلقية التى يولد بها الطفل.

5- قد يؤثر على نمو الطفل ويعرضه لمشاكل صحية أخرى.

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