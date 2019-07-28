شكرا لقرائتكم خبر عن النعناع مش ريحة حلوة وخلاص.. اعرف فوائد تناوله على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النعناع واحد من الأعشاب الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فضلا عن ذلك يتم استخدامه فى الأكلات أو مستحضرات التجميل أو كعلاج لبعض الأمراض، ووفقا لما ذكره موقع ndtv فإن فوائد النعناع هى:



النعناع

1: يحتوى النعناع على نسبة عالية من الخصائص التى تعالج تقلصات المعدة وتحد من الحموضة والانتفاخ.

2: له دور فعال فى طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم، كما أنه يحارب الالتهابات والأمراض.

3: يتميز النعناع بروائحه المذهلة، لذلك يستخدم فى علاج رائحة الفم الكريهة، كما يقاوم الجراثيم والبكتيريا فى الفم.

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4: يعالج اضطرابات الجهاز التنفسى ويحد من التهابات الحنجرة والرئتين، كما أنه له دور فعال فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

5: يحتوى النعناع على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تخفيف أعراض الربو والوقاية منه وتوسيع الرئتين والمساعدة على الاستنشاق بشكل جيد.

6: يساعد على تخفيف الألم والالتهابات، كما أنه يعتبر مهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

7: يحتوى النعناع على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، التى تعمل على مكافحة الأمراض السرطانية المختلفة.