شكرا لقرائتكم خبر عن السعال لأكثر من 4 أسابيع يشير إلى حالة خطيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص من السعال فى أوقات مختلفة من السنة، خاصة خلال فصل الشتاء، لكن إذا استمرت الكحة أو السعال لأكثر من 4 أسابيع فإنه يشير لمشكلة كامنة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد أطباء الجهاز التنفسي في كيمبرلي في شمال غرب أستراليا، أن الأطفال الذين يعانون من السعال لفترات طويلة لديهم توسع القصبات، وهو مرض رئوى مزمن تتضرر فيه أنابيب التنفس في الرئتين.

وأوضح الباحثون أن المرض إذا ترك دون علاج، يمكن أن يحدث توسع قصبى فى الرئتين ويسبب آثارًا مدمرة طويلة المدى.

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ويُظهر البحث، الذى نُشر فى مجلة Respirology، أن السعال المزمن، في حالة عدم وجود أي أعراض أو علامات أخرى، يمكن أن يكون العلامة الأساسية لمرض الرئة.





غالبًا ما يكون السعال المستمر علامة على وجود مخاط في مجرى الهواء الذي أصبح مصابًا، ومع مرور الوقت، يبدأ هذا المخاط في تدمير أنسجة الرئة.

يعتمد الحد من مدى تلف الرئة على التعرف على السعال الرطب المزمن وإدارته في الوقت المناسب، وقد يشمل العلاج المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي للصدر.