الارشيف / صحة ورشاقة

الحبوب الكاملة تعزز صحة الجهاز الهضمى.. اعرف إزاى؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبوب الكاملة تعزز صحة الجهاز الهضمى.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الأبحاث فى الكشف عن فوائد تناول الحبوب الكاملة، والتى يعتقد بالفعل أنها تعزز صحة الجهاز الهضمى بشكل أفضل، إلى جانب كونها تعزز الشبع جدًا.

 

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتوصلت مراجعة لـ 12 دراسة شملت حوالي 800 ألف مشارك إلى أن تناول ثلاث إلى أربع حصص من الحبوب الكاملة يوميًا يمكن أن يخفض معدل الوفيات بسبب العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون البقوليات.

Advertisements

 


الحبوب الكاملة

 

وعند محاولة إضافة الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي ضع في اعتبارك أن لديك خيارات أخرى مختلفة عن خبز القمح الكامل والأرز البنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحبوب الكاملة تعزز صحة الجهاز الهضمى.. اعرف إزاى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا