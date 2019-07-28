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شكرا لقرائتكم خبر عن الحبوب الكاملة تعزز صحة الجهاز الهضمى.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الأبحاث فى الكشف عن فوائد تناول الحبوب الكاملة، والتى يعتقد بالفعل أنها تعزز صحة الجهاز الهضمى بشكل أفضل، إلى جانب كونها تعزز الشبع جدًا.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتوصلت مراجعة لـ 12 دراسة شملت حوالي 800 ألف مشارك إلى أن تناول ثلاث إلى أربع حصص من الحبوب الكاملة يوميًا يمكن أن يخفض معدل الوفيات بسبب العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون البقوليات.
الحبوب الكاملة
وعند محاولة إضافة الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي ضع في اعتبارك أن لديك خيارات أخرى مختلفة عن خبز القمح الكامل والأرز البنى.
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